Nazaré Comandante dos bombeiros da Nazaré abandona cargo por incompatibilidades com a direção O comandante dos Bombeiros Voluntários da Nazaré, João Estrelinha, abandonou o cargo, alegando incompatibilidades com a atual direção. 25-11-2021 | Em comunicado, João Estrelinha, que há 10 anos comandava a corporação, anunciou a renúncia do cargo, que alegou ser “fruto de algumas incompatibilidades verificadas entre a atual direção e o cargo de comandante”, nomeadamente “diferentes metodologias e objetivos referentes à prossecução do desenvolvimento” da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Nazaré.



Já em julho deste ano, João Estrelinha tinha manifestado a intenção de abandonar o comando da corporação, mas a pedido da direção acedeu a manter-se em funções até ao final da época de incêndios, que terminou no dia 31 de outubro.



No comunicado, o comandante considera “altura de sair de funções e deixar quem de direito aplicar, livremente, o que entende como necessário e adequado para a associação”, para a qual sublinha ter querido sempre “mais e melhor”.



João Estrelinha, que esteve ligado à associação com funções de comando durante 19 anos, 10 dos quais como comandante da corporação, fecha assim um ciclo marcado por “uma caminhada contínua, dura e exigente, porém, sempre assente na busca incessante de mais e melhor conhecimento para poder colocar ao dispor” do concelho “um socorro de excelência”, afirma no comunicado.



O comando da corporação ficou agora entregue ao adjunto do comando, Ricardo Rebelo, nomeado interino pela direção até que seja nomeado um novo comandante, o que vai acontecer brevemente.

