Nazaré Novo Centro de Saúde iniciou funcionamento com a instalação da USF Global Já se encontra em funcionamento o Centro de Saúde da Nazaré com a instalação da USF Global que, desde ontem, atende os seus utentes nas novas instalações. 14-01-2021 | JL No edifício pertencente à Confraria Nossa Senhora da Nazaré, no Sítio da Nazaré, onde os cuidados de saúde primários estiveram a funcionar durante as obras de construção do moderno equipamento, permanecem algumas equipas da Unidade de Saúde Familiar, cuja transferência se fará a breve prazo.



O novo centro de saúde acolherá as unidades de saúde em funções bem como os restantes serviços instalados, tais como a Equipa de Cuidados Continuados, Serviço de Atendimento Complementar, Saúde Pública, e a nova especialidade de saúde, que aguarda a colocação de um(a) higienista e médico (a) para poder começar a realizar consultas.



O diretor da USF Global, e responsável do ACES Oeste pelo internato médico, Licínio Laborinho Fialho, fez uma visita guiada às novas instalações representes Câmara e o Presidente da Assembleia Municipal durante qual transmitiu informações acerca dos serviços já em funcionamento no edifício dos Caixins, os que faltam mobilizar para o local e as funcionalidades atribuídas a cada uma das salas existentes.



A inauguração oficial do espaço está prevista acontecer durante o primeiro trimestre de 2021.

