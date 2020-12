Nazaré CDU Nazaré acusa Junta de Valado dos Frades de incapacidade de gestão A CDU acusa a junta de Valado dos Frades de falta de trabalho em toda a freguesia e de não envio de documentos à oposição relacionados com o orçamento para o próximo ano. 17-12-2020 | Os eleitos do PCP/CDU na Assembleia de Freguesia (AFVF) afirmam que têm acompanhado e fiscalizado as ações do executivo da JFVF e da própria Mesa da AFVFl e que efeitos da alegada falta de atividade “são bem visíveis na vida dos Valadenses”, acusando o presidente da Junta de “inoperância, incapacidade e irresponsabilidade”.



“O lugar político que ocupam obriga a serem mais exigentes, mais trabalhadores, mais organizados e mais respeitadores dos fregueses”, refere a Coligação em comunicado.



O descontentamento da CDU aumenta com a ausência de documentos do Orçamento da Junta na primeira vez, “em quase 8 anos”, em que todos os eleitos terão sido convocados para uma reunião “anual e obrigatória, ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, que deve acontecer para audição aos partidos da oposição para discutir-se o plano e o orçamento para o ano seguinte, bem como para a apresentação de propostas”.



“Nada nos foi enviado ou sequer informado das razões da sua falta. Lamentável esta falta de respeito pelos eleitos na oposição”, diz a CDU.



No comunicado, a CDU refere-se, ainda, à “lamentável” ausência do presidente da junta à reunião” que não terá preparado os seus adjuntos de executivo para a dita reunião. “Foi confrangedor assistir ao desempenho dos eleitos do PS ali presentes”, diz a CDU, acrescentando que “nada sabiam sobre esse assunto [orçamento]”.



A representação da CDU na Assembleia de Freguesia de Valado dos Frades (AFVF) diz ter apresentado algumas propostas para melhoria das condições oferecidas à população.



Exigir mais e melhores cuidados de saúde na freguesia; Criar uma junta transparente e aberta à participação de todos, ouvindo a população; Implementar Bolsas de Habitação a custos controlados para jovens; Lutar pela reactivação da Linha do Oeste e da Estação local – fundamental para o desenvolvimento da freguesia e do concelho; Criar novos jardins públicos, bem como manter em devidas condições os já existentes;Criar e manter novos passeios e instalar rampas que diminuam as barreiras arquitetónicas nos existentes depois de intervencionados e melhorados; Apoiar incondicionalmente as associações da freguesia; Estabelecer diálogo permanente com investidores e trabalhadores das empresas instaladas na ALE, no sentido da resolução de constrangimentos evidenciados por todos; Apoiar a agricultura e os jovens agricultores e promover, através de várias iniciativas, os produtos hortofrutícolas locais foram alguns dos contributos deixados.



"São algumas das propostas que gostaríamos de ver iniciadas antes do final do mandato, pois entendemos que a maioria delas são de baixo custo, porquanto se trata apenas de iniciativas políticas de organização e gestão do território, a que a autarquia está vinculada".

