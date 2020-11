Educação Externato Cooperativo da Benedita em 1.º lugar no concurso do Eco-Escolas Decorreu no dia 13 de novembro, através de um direto no YouTube, a sessão do Galardão Eco-Escolas 2020 que assinala os resultados de um ano de trabalho. 26-11-2020 | Paulo Alexandre O Externato Cooperativo da Benedita foi representado pela Coordenadora do Projeto 2019/2020, professora Helena Guerra, e mereceu destaque no concurso “Em busca dos suspeitos do costume”. Apesar das adversidades provocadas pelo confinamento, a equipa do Eco-Escolas continuou a trabalhar, tendo sido o ECB premiado com o 1.º lugar neste concurso. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

