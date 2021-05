Política CDU divulga cabeças de lista à Câmara e Assembleia Municipal de Alcobaça Clementina Henriques foi indicada como a candidata da CDU à Presidência da Câmara Municipal de Alcobaça. 13-05-2021 | PA Nascida em 1948, no concelho de Porto de Mós, é licenciada em Sociologia Política, mestrado em Economia e Política Social.

Tem experiência Profissional como agente de viagens, bancária, empresária, docente universitária, estando atualmente aposentada.

Clementina Henriques é dirigente Associativa, voluntária e benévola, no Conselho Nacional da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura Recreio e Desporto (CPCCRD), Presidente do Conselho Fiscal da Confederação Portuguesa de Economia Social (CPES).

É, também, presidente da Mesa da Assembleia da Confederação Portuguesa de Micro Pequenas e Médias Empresas (CPPME).

É deputada da CDU na Assembleia Municipal de Alcobaça há dois mandatos.

“Sou candidata a presidente da Câmara de Alcobaça, terra de família e que escolhi como minha e na qual penso intervir, com a população, na resolução dos principais problemas. A experiência e o conhecimento adquirido ao longo dos mandatos na Assembleia Municipal. impulsionam-me para uma ação mais ativa, próxima das pessoas e dos seus problemas concretos”, disse a candidata.

Clementina Henriques explicou, ainda, que “é nesse cenário, no quadro da CDU, com jovens, idosos, homens e mulheres, com a população, que penso orientar a intervenção que permite agir em todo o concelho e resolver alguns dos problemas que se arrastam. Tornar o concelho mais desenvolvido, mais equilibrado, mais atrativo é o desafio que me move. Acredito que a CDU, na Câmara, vai fazer a diferença! Juntos vamos conseguir!”.

A coligação divulgou, ainda, a sua escolha para concorrer à presidência da Assembleia Municipal, que recaiu sobre António Raposo, licenciado em Engenharia Electrotécnica pela Universidade de Coimbra, trabalha há mais de 20 anos numa multinacional Portuguesa do sector das Tecnologias de Informação e Comunicações como Gestor Técnico em projetos nacionais e internacionais.

“Aceitei o desafio que o coletivo da CDU me lançou de ser o candidato a Presidente da Assembleia Municipal, com o objetivo de contribuir para uma mudança na forma de governar o nosso concelho”.

O poder local, uma das conquistas de Abril, é considerada uma das formas mais genuínas do exercício da democracia. Face à proximidade aos eleitores, deve promover uma maior participação destes no acompanhamento da governação e na procura de soluções para os problemas que sentem”, adianta o candidato.

“É, pois, com o objetivo de implementar uma nova forma de fazer política, dando mais e melhor informação a todos, promovendo a discussão e a participação de todos os Alcobacenses, que aceitei este desafio. Há muito que a CDU defende que a Assembleia Municipal seja um órgão que os alcobacenses sintam próximo e valioso”, acrescenta António Raposo.

Sobre a candidatura, o pretendente à presidência da Assembleia Municipal refere que apresenta “medidas concretas que promovam uma maior participação dos munícipes, como a realização de Assembleias Municipais descentralizadas pelas freguesias, com temáticas alusivas à respetiva freguesia, defendemos que cada bancada deve ter um espaço digno que permita o atendimento dos munícipes e a preparação dos trabalhos, só para citar algumas. É a defesa deste modelo de transparência e participação que vamos continuar a fazer e para o qual contamos com o apoio de todos os Alcobacenses”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com