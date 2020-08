Sociedade Praias de Alcobaça com assistentes para sensibilizar os veraneantes sobre a nova realidade As praias do concelho de Alcobaça contam, este ano, com a presença e atuação de assistentes de praia, cuja função é sensibilizar quem está de férias ou em descanso para as regras de segurança e saúde obrigatórias para reduzir as possibilidades de contágio pelo novo coronavírus. 30-07-2020 | Paulo Alexandre O protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Alcobaça e o Politécnico de Leiria para a colocação de assistentes de praia em 5 praias do concelho, durante os meses de julho e agosto, foi assinado no passado dia 10 de julho.

No total, 12 assistentes formados pelo Politécnico de Leiria e pela Unidade de Ambiente e Espaços Verdes do Município de Alcobaça estarão todo o verão junto dos veraneantes do Vale Furado; Polvoeira; Água de Madeiros; Paredes da Vitória e São Martinho do Porto.

Cada assistente receberá uma remuneração 800 euros por cada mês, tendo estes recebido, para o efeito, uma semana de formação intensiva no sentido do cumprimento de um conjunto de funções e responsabilidades:

Garantir o distanciamento social entre os veraneantes através de recomendações com teor essencialmente pedagógico Apoio no controlo da lotação das praias, em articulação direta com a Agência Portuguesa do Ambiente e a Capitania do Porto da Nazaré (entidades responsáveis pela gestão da orla costeira do concelho de Alcobaça)

Articulação com a Proteção Civil Municipal e a Unidade de Ambiente e Espaços Verdes do Município de Alcobaça para colmatar necessidades e dificuldades “Com esta medida, estamos a responder de forma assertiva e coordenada a um pedido de colaboração feito pela Agência Portuguesa do Ambiente para a gestão da época balnear no contexto difícil de pandemia em que vivemos.

A Câmara Municipal de Alcobaça mostrou-se proactivamente disponível para cooperar desde a primeira hora, recorrendo a uma instituição de ensino de excelência do distrito como é o Politécnico de Leiria. Trata-se igualmente de uma excelente oportunidade para os jovens estudantes que se candidataram a estas funções uma vez que o seu

trabalho será devidamente reconhecido, não apenas no aspeto remuneratório. Trata-se de uma experiência singular que certamente os enriquecerá na sua formação quer académica quer cívica, uma vez que estão a colaborar com o concelho na manutenção da segurança e da saúde dos veraneantes”, explanou o Presidente da Câmara Municipal

de Alcobaça, Paulo Inácio.

Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria sublinhou que a instituição tem já “um historial de colaboração com a Câmara Municipal de Alcobaça que muito nos orgulha. Foi, inclusive, a única autarquia do distrito de Leiria que nos abordou para colaborar na gestão da segurança da época balnear. Este protocolo implicou o comprometimento dos

alunos e do corpo docente do Politécnico para que esta responsabilidade seja levada a cabo com qualidade e espírito de missão. Além da sua remuneração, os alunos serão bonificados com um suplemento no seu diploma de formação, pelos serviços prestados a este nível. Ou seja, trata-se de um trabalho com enriquecimento curricular

devidamente enquadrado.”

Os assistentes de praia em funções são, na maioria, alunos dos cursos técnicos superiores profissionais das áreas de Intervenção Sociocultural e Desportiva, Ambiente, Património e Turismo Sustentável assim como da licenciatura em Desporto e Bem-Estar.

Agradecemos desde já a sua colaboração

