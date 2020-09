Sociedade Barco “Três Irmãos Leais” regressa ao areal da Praia da Nazaré após restauro A Câmara Municipal está a restaurar as embarcações tradicionais que tem em exposição permanente no areal da praia, em frente ao Centro Cultural (antiga lota). 27-08-2020 | JL O barco “Três irmãos Leais” regressou ao areal depois de um cuidado processo de restauro por um dos últimos calafates no ativo.

O espólio, composto pela “N. S. dos Aflitos”, “Mimosa”; “Sol da Vida”; “Vagos”, “Ilda”, “Três Irmãos Leais” e “Perdido”, representa uma aposta autárquica na preservação da memória coletiva, e tem entre as suas finalidades a salvaguarda do património cultural, que representa um papel identitário, e a promoção das raízes e seus ícones a que visita este destino de férias e de visitas.

A exposição das embarcações, estabelecida junto da antiga lota e do estendal do peixe, compõem o núcleo museológico marítimo do Museu (Vivo) do Peixe Seco, apresenta-se numa área de grande dinâmica e fluxos turísticos.

A iniciativa da Autarquia, que conta com a colaboração do Museu Dr. Joaquim Manso, tem atraído a curiosidade dos visitantes, sendo, atualmente, um dos pontos mais fotografados e partilhado nas redes sociais.

