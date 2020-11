Economia Ohai Nazaré explorou os mistérios do cosmos Planetas como Marte, Júpiter e Saturno foram possíveis de observar na Nazaré no passado dia 16 através de telescópios de grande alcance. O empreendimento turístico Ohai Nazaré, por se localizar numa zona rural a céu aberto, longe da poluição luminosa e atmosférica, oferece a tranquilidade para observar a imensidão do universo, ao som da natureza, envolvendo os participantes nas maravilhas que a galáxia proporciona. 29-10-2020 | Marina Ferreira Uma exploração única do céu noturno da Nazaré que permitiu ver planetas como Marte, Júpiter e Saturno foi organizada no dia 16 de outubro pelo empreendimento turístico Ohai Nazaré em parceria com a empresa Dark Syk Alqueva.

A sessão guiada, assistida pelo JORNAL DAS CALDAS, permitiu aos hóspedes do Ohai Nazaré embarcarem numa viagem estelar para descobrirem alguns dos mistérios do universo com os profissionais do primeiro sítio do mundo a ser certificado pela Starlight Foundation como um “Starlight Tourism Destination” (local propício à observação das estrelas sem a interferências das luzes), o Alqueva.

Os planetas foram possíveis de observar através de telescópios de grande alcance e à vista desarmada havia inúmeras estrelas visíveis. A atividade foi limitada no número de participantes, feita por marcação e dividida em várias sessões, adotando todas as medidas de segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A observação foi liderada pelo astrónomo Nuno Santos, do observatório oficial da Dark Sky Alqueva, acompanhado pela técnica de sustentabilidade e turismo, Rebeca Slade, e encantou profissionais, amantes ou apenas curiosos em explorar os mistérios do cosmos.

O Ohai Nazaré, por se localizar numa zona rural a céu aberto, longe da poluição luminosa e atmosférica, oferece a tranquilidade para observar a imensidão do universo, ao som da natureza, envolvendo os participantes nas maravilhas que a galáxia proporciona.

Localizado numa vasta área florestal do Pinhal de Leiria e muito próximo do centro da vila da Nazaré, o Ohai Nazaré é o resort ao ar livre que proporciona a quem o visita o contacto com “o melhor dos dois mundos”, a proximidade da praia e a envolvente da natureza, com diversas opções de entretenimento e relaxamento.

O espaço já existe há mais de trinta anos, mas foi há cerca de um ano que sofreu uma total transformação. Piscina, campo de paddle, ginásio e parque aquático são algumas das ofertas gratuitas para os hóspedes deste espaço completamente renovado.

O empreendimento turístico está apto para receber grupos de amigos, casais, famílias e até animais. Procura “oferecer uma experiência diferente, sendo muito mais do que um alojamento”, relatou Ângela Luís, responsável do departamento de marketing.

Com uma capacidade de alojamento de 96 bungalows, 37 tendas glamping e 10 apartamentos, todas as acomodações são independentes e totalmente equipadas com casa de banho privada e cozinha.

O resort também possui um restaurante com dois andares, o Dasos, que oferece uma carta variada num espaço requintado, onde todos os pratos seguem o conceito de cozinha de autor, com uma oferta para diferentes regimes alimentares e privilegiando os ingredientes frescos e sazonais. O Dasos está aberto de sexta a domingo e não só para quem se encontra alojado no Ohai Nazaré.

O espaço de alojamento está limitado a menos de dois terços da sua capacidade devido à Covid-19, e muitas são as restrições, nomeadamente em relação aos espaços de lazer, que só são permitidos frequentar com marcação prévia e em turnos, controlando assim a capacidade e a desinfeção dos espaços.

Foi o cumprimento destas medidas que permitiram ao Ohai Nazaré receber o selo de Estabelecimento Saudável & Seguro (Clean & Safe), do Turismo de Portugal, reconhecendo o cumprimento das medidas e recomendações previstas pela DGS.

