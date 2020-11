Nazaré Centro Escolar de Valado dos Frades encerrado para testes à Covid-19 O Centro Escolar de Valado dos Frades (CEV), no concelho da Nazaré, está encerrado hoje e amanhã para serem realizados testes à Covid-19 a todo o pessoal docente e não docente, na sequência de vários casos registados no estabelecimento de ensino, revelou o Agrupamento de Escolas da Nazaré (AEN). 12-11-2020 | Francisco Gomes “Como medida de precaução, de modo a evitar o alastrar da doença”, o delegado de saúde, decidiu prescrever os testes, que estão a ser realizados em Alcobaça. Entre professores, educadoras e auxiliares, serão cerca de quarenta testados.

As atividades de enriquecimento curricular foram igualmente suspensas.

Entretanto, com a colaboração da Câmara Municipal e da Proteção Civil da Nazaré, o edifício (salas de aula, biblioteca, ludoteca, refeitório, entre outros espaços) será totalmente desinfetado, ficando pronto para reabrir na próxima segunda-feira, consoante os resultados dos testes realizados e se essa for a decisão das autoridades de saúde.

Durante o próximo fim de semana, os encarregados de educação irão receber informações através dos professores e educadoras do CEV.

As atividades letivas decorrem normalmente nas restantes escolas do agrupamento (Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio, Centro Escolar da Nazaré, escolas básicas de Famalicão, Raposos e Quinta Nova, e jardins de infância do Bairro dos Pescadores e Famalicão).

Segundo o último ponto de situação divulgado pelo AEN, a 6 de novembro, no agrupamento existiam quatro adultos e quatro alunos confirmados com Covid-19, um docente, um grupo do pré-escolar e uma turma do primeiro ciclo em isolamento profilático como medida preventiva, para além de meia dúzia de alunos dos vários ciclos, em isolamento profilático, como medida de precaução, com ensino à distância.

"Estes são os números de que temos conhecimento e confirmados pelas autoridades de saúde, num universo de 1500 alunos e mais ou menos 200 adultos (pessoal docente e não docente) em serviço no AEN", revelou o agrupamento, que assegura que "os estabelecimentos escolares do nosso agrupamento são os locais mais seguros que os nossos alunos podem frequentar", justificando que se cumprem "todas as regras de higiene e segurança acordadas com as entidades com responsabilidade nesta matéria".

