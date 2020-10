Sociedade Pandemia veio agravar situação financeira das famílias Serviço de apoio às famílias da Confraria aumentou durante o verão A confraria Nossa Senhora da Nazaré ampliou a sua ação de apoio a pessoas necessitadas, com falta de recursos para aquisição de alimentos ou confeção de refeições. 01-10-2020 | JL A Pandemia do Covid-19 agravou a situação financeira de mais agregados familiares e os pedidos de ajuda cresceram especialmente durante o verão, com mais casos a necessitarem de auxílio alimentar depois de verem o seu poder de compra drasticamente diminuído, por desemprego ou salários em atraso.

“O projeto social começou há 2 anos. Estamos, neste momento, a servir quase 800 famílias, mas deveremos chegar às 900, distribuídas pelos concelhos da Nazaré e Alcobaça, pelas estimativas que possuímos”, explica Nuno Batalha, Presidente da Mesa da Confraria.

A pandemia do novo coronavírus que alterou rotinas e limitou a realização de muitos negócios, que, habitualmente, alimentam a economia local, tendo os pedidos de ajuda surgido em força durante o desconfinamento, altura em que muitos agregados se aperceberam da quebra do poder de compra ou das limitações económicas em retomar a normalidade.

“Agravou a situação durante o verão, e acreditamos que tendência seja a de haver mais pessoas com mais necessidades durante o inverno”.

As freguesias com mais solicitações são as de maior aglomerado populacional, como a Nazaré ou a Benedita, no concelho de Alcobaça, mas a ação da Confraria estende-se às freguesias de Famalicão (Nazaré), Benedita, Turquel, Pataias, Bárrio, Fervença, Coz e Aljubarrota (Alcobaça).

