Nazaré CDU questiona executivo municipal sobre gastos com viagens fora e dentro do país As viagens dos eleitos no executivo municipal, os seus custos e resultados destas para o Município e munícipes foram alvo de um requerimento da CDU, que pediu esclarecimentos durante a Sessão da Assembleia Municipal, realizada na passada sexta-feira, 8 de fevereiro. 14-02-2020 | JL No requerimento, que a CDU justifica com a necessidade de clarificação e o âmbito da fiscalização da Assembleia à atividade da Câmara, é, ainda, solicitada a apresentação de documentos acerca das ajudas de custo de outros elementos que tenham acompanhado os membros do executivo nessas deslocações.

No mesmo documento, a coligação solicita mais esclarecimentos sobre os contratos de prestação de serviços e avenças em vigor no grupo municipal.

Em resposta, Walter Chicharro, Presidente da Câmara, explicou que como representante do Município deve estar onde sente que faz sentido para a promoção do concelho e captação de mais pessoas ou investimentos, tendo justificado os investimentos nas deslocações com os resultados obtidos ao nível turístico no concelho.

“1 milhão e 23 mil passageiros no Ascensor (2019), crescimento de vendas da marca Praia do Norte, aumento do número de visitantes ao Forte de São Miguel Arcanjo, uma onda gigante no livro dos Recordes do Guiness que fez a campanha de Portugal na Times Square, em Nova Iorque”, disse o autarca, como argumentos que justificam as viagens.

O autarca falou ainda da “legitimidade” recebida pelos votos nas últimas eleições autárquicas para efetuar deslocações que contribuem para a divulgação, promoção e crescimento da Nazaré.

A CDU contrapôs e afirmou que “a ética obriga a que se vejam os custos, e se procurem os preços mais baixos” nessas representações pelo Município.

Sobre os dados que indicam o crescimento do turismo na Nazaré, João Paulo Delgado, da bancada da CDU, referiu que “o fenómeno da procura deu-se a nível nacional, e não apenas na Nazaré”.

