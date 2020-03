Educação Agrupamento de Escolas da Nazaré acolhe filhos de equipas em trabalho contra o Covid19 O Agrupamento de Escolas da Nazaré anunciou a abertura de escolas para prestar apoio aos seus filhos ou outros dependentes de profissionais dos serviços públicos essenciais ao combate à atual pandemia. 24-03-2020 | JL As escolas abertas são o Pré- escolar e 1º ciclo - JI do Bairro dos Pescadores; 2º, 3º ciclos e secundário - EBS Amadeu Gaudêncio Valado; Pré-escolar e 1º ciclo - CEV. Raposos, Quinta Nova e Famalicão – EB1 de Famalicão.

Esta medida surge no alinhamento da determinação do Ministério da Educação, o Agrupamento de Escolas da Nazaré informa que, na eventualidade de os profissionais dos serviços públicos essenciais serem mobilizados para o serviço ou prontidão, impedindo assim que prestem assistência aos seus filhos ou outros dependentes Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com