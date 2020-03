Educação Alcobaça Projeto “Conversas Informais” sensibilizam 550 alunos e professores para a superação dos estereótipos O projeto “Conversas Informais” atingiu a marca dos 550 alunos e professores sensibilizados para a necessidade de desmistificar um conjunto de temas ainda considerados tabus tais como a violência no namoro, a violência doméstica, o bullying e o cyberbullying, todo o tipo de adições e os estigmas sociais normalmente associados aos brincos, tatuagens e barba. 06-03-2020 | Paulo Alexandre Implementado em março de 2018, numa parceria entre o Município de Alcobaça, através da Biblioteca Municipal, e o Motoclube Lobos Lusitanos, o projeto “Conversas Informais” tem o intuito de chegar mais próximo da chamada geração dos “likes” ou “do toque fantasma”, uma geração de jovens muito focada nas redes sociais e nos ecrãs que cada vez menos desenvolve relações caraa-cara, olhos nos olhos. Nestas conversas procura-se ainda estabelecer uma relação de confiança entre os interlocutores e o público, mostrando que a aparência física pode ser enganadora.

“Este é um dos vários projetos de continuidade da Biblioteca Municipal com bastante sucesso e visibilidade. É muito importante que os jovens possam refletir abertamente sobre os temas que lhes dizem respeito e com os quais lidam no seu dia-a-dia, para que se quebrem as muitas barreiras sociais criadas em torno destas questões. Deste modo, através da Biblioteca Municipal, a autarquia assume-se como uma plataforma de promoção da igualdade e da coesão social, com o objetivo de contribuir para uma comunidade livre de preconceitos”, sublinha a Vereadora da Cultura, Educação e Ação Social, Inês Silva.

O projeto "Conversas Informais" tem inscrições abertas para as escolas a partir do 7º ano. É trabalhada apenas uma turma por sessão e não mais do que duas sessões por dia. Inscrições através do email - bma.inscricoes@cmalcobaca.pt

