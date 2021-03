Desporto Nazaré recebeu bandeira dos Municípios Amigos do Desporto A Nazaré recebeu a bandeira dos Municípios Amigos do Desporto e o diploma de reconhecimento por boas práticas desportivas. 18-03-2021 | JL O Presidente da Câmara, Walter Chicharro, e o vice-presidente, Manuel Sequeira, receberam, ao final da tarde, no salão nobre dos Paços do Concelho, o diploma do programa MAD 2020 – Municípios Amigos do Desporto, pelo reconhecimento das boas práticas da autarquia na área da gestão desportiva, bem como a respetiva bandeira.



“Trata-se de um importante reconhecimento ao trabalho desenvolvido no concelho, nestes três anos, e em especial ao longo de 2020, ano marcado pelos condicionalismos da pandemia, com destaque para os apoios ao movimento associativo e à intervenção em instalações desportivas municipais, dotadas de adequados planos de contingência para a COVID-19”, declarou Walter Chicharro.



Desde março, até ao final do ano, foram adotadas várias medidas para que “os praticantes informais de desporto continuassem a manter o ritmo das aulas, com recurso a vídeos disponibilizados nas redes socais do Município, disponibilização de percursos de bicicleta, e mensagens de sensibilização para a importância da atividade física no controlo de problemas de saúde causados pelo sedentarismo”, esclareceu Manuel Sequeira.



O diploma, que resulta das candidaturas feitas pelo município a concursos promovidos pela plataforma online Cidade Social, relacionadas com o incentivo à prática desportiva, de 2018 a 2020, reconhece a intervenção da Nazaré no desenvolvimento desportivo, nos resultados obtidos e na adoção de processos de melhoria continua.

