Educação Inscrições abertas para curso Jovem + Digita no Polo For-Mar da Nazaré O For-Mar, Polo da Nazaré, no âmbito do Programa + Digital, prevê iniciar um Curso de Ferramentas de Produtividade e Colaboração, na modalidade de Formação Modular Certificada a Distância, com a duração de 275 horas, para o qual as inscrições se encontram abertas. 25-02-2021 | JL Este curso integra-se no Programa Jovem + Digital e destina-se a Jovens adultos com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 35 anos, inscritos no IEFP, I.P. como desempregados, e que, em matéria de habilitações sejam detentores do 12º ano de escolaridade completo ou de habilitação de nível superior; ou não tenham concluído o ano terminal do ciclo formativo de nível secundário; ou estejam a realizar processos de reconhecimento, de validação e certificação de competências (RVCC) de nível secundário.



Os candidatos podem efetuar a sua inscrição através do Site do For-mar, nas instalações do formador, ou pelo e-mail: nazare@for-mar.pt

