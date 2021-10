Sociedade Jovens do Afeganistão visitam a Nazaré para verem o mar pela primeira As 26 jogadoras da seleção de futebol do Afeganistão estiveram na Praia do Norte onde viram pessoalmente as ondas que já tinham observado pela televisão, através do documentário HBO sobre o Surfista Garrett McNamara. 15-10-2021 | JL O passeio de grupo aconteceu no passado dia 8 de outubro e, de acordo com a Revista Sábado, que publicou uma grande reportagem sobre o assunto na sua última edição,

as jovens da equipa de futebol e respetivos familiares foram surpreendidos com uma viagem de Lisboa até à Nazaré, para contemplarem o mar bravo da região Oeste.



Entre selfies e gargalhadas, o barulho da rebentação e do mar foi um momento de relaxamento para as meninas resgatadas de Cabul, na Missão Bolas de Futebol, liderada por Farkhunda Muhtaj, 23 anos, capitã de equipa e treinadora.



Entre o grupo,

Frishta Qasime, em dia de aniversário, contou à revista que para além deste presente, de ver o oceano Atlântico, sonha tirar a mãe e mais quatro irmãos do Afeganistão e receber notícias do pai, líder militar em Mazar-i-Sharif, desaparecido desde a chegada dos talibãs ao poder.



Frishta contou que quer jogar futebol e reunir o dinheiro suficiente para daqui a dois ou três anos trazer a família mais próxima para Portugal de onde fala, diariamente, por WhatsApp com a mãe, de quem recebe o conselho regular "para não chorar".

Agradecemos desde já a sua colaboração

