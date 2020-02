Alcobaça Pedro Pombo reeleito para a presidência da Associação H. Bombeiros de Alcobaça A tomada de posse de Pedro Pombo reeleito presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça está prevista para breve. 14-02-2020 | Paulo Alexandre Os objetivos da direção já estão definidos: “Substituir os portões da garagem do quartel, renovar a frota de ambulâncias já no dia 1 de maio, data do aniversário da Corporação, e adquirir uma nova central de comunicações. Para além destes, gostaríamos de ter um Parque de viaturas, uma vez que estas estão na rua”.

O aumento da garagem está dependente da contribuição da Câmara Municipal.

“Estamos à espera que a Câmara ceda o terreno, e depois do da população e comerciantes para conseguirmos fazer a obra”.

Sobre o mandato anterior, Pedro Pombo destaca o melhoramento das instalações (refeitório, camaratas e balneários) e a aquisição de 5 viaturas para a corporação.

A centenária corporação de voluntários continua a ser uma das mais preenchidas com voluntariado. Recentemente, deram entrada no corpo 22 elementos estagiários.

“Do distrito, deve ser a corporação com maiores entradas. A direção está a pensar numa segunda escola de recrutas devido ao sucesso de ingressos na Associação”, explica Pedro Pombo. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com