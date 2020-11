Nazaré Novo procedimento para tentar construir o Interface rodoviário da Nazaré O concurso para a construção do interdace de transportes públicos da Nazaré ficou vazio e a Câmara concordou com o teor do relatório do júri do procedimento pela não adjudicação e revogação da decisão de contratar, na reunião de Câmara, realizada no dia 2 de novembro. 26-11-2020 | JL De acordo com a informação levada à reunião, foi solicitada a revisão do projeto inicial, nomeadamente em relação aos preços unitários, estando o projeto “agora orçamentado em 1.047.295,20€ (sem iva), mais 109.474,52€ que o valor aprovado no procedimento agora extinto”.

O assunto vai, agora, regressar à Assembleia Municipal para que autorize a assunção do compromisso plurianual, considerando o novo valor base do procedimento e o novo valor base do procedimento e o prazo de execução previsto no caderno de encargos (365 dias) com início provável de trabalhos em dezembro de 2020”.

Este projeto integra o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Nazaré, no âmbito da promoção de estratégias de baixo teor de carbono.

Projetado para um terreno municipal na Avenida do Município, junto à Biblioteca Municipal, próximo do centro e da praia, terá como função fazer o interface entre as carreiras urbanas e de acesso às povoações vizinhas e as carreiras nacionais da rede de expressos, a futura ciclovia da Avenida do Município, e a mobilidade pedonal aos principais equipamento e serviços do concelho.

Prevê, também, a instalação de um posto de bicicletas elétricas, funcionando como um hub de mobilidade.

A localização apresenta-se próxima do centro da vila e da praia, o que permite e promove uma boa utilização pela população, vindo este equipamento substituir o equipamento existente, provisório por longos anos, sem as condições dignas e necessárias para a prestação de bons serviços às populações, residentes e turísticas.

Este equipamento, contribuirá para a melhoria da rede de interface e redução do tempo de transporte por maior operacionalização logística, que hoje em dia é caótica, atendendo às condições atuais operacionais e à crescente procura deste concelho como destino turístico.

Dotado das condições de conforto e de trabalho necessárias, pretende-se que o futuro equipamento acompanhe os novos tempos e dê a réplica adequada aos desafios que nos são colocados enquanto habitantes das vilas.

Esta operação responderá de forma qualificada e integrada às necessidades atuais e futuras da população abrangida, pela melhoria da oferta existente, promovendo o desenvolvimento sustentável, o reforço da acessibilidade, a equidade e a coesão social, atendendo à realidade demográfica e dinâmicas económicas.

São ainda objetivos da operação contribuir para o alcance das metas de realização e resultados do Centro 2020, através dos indicadores de realização e resultado expressos na candidatura a fundos comunitários.

