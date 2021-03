Nazaré Monumento de homenagem ao pescador em preparação A Nazaré prepara-se para levantar um monumento de homenagem ao Pescador num investimento a rondar os 130 mil euros. 18-03-2021 | JL Foi, recentemente, aprovado, em reunião de Câmara, o reforço de 60 mil euros para a obra do Monumento ao Pescador, tendo o executivo anunciado que se encontram reunidos os preceitos para consultar as entidades envolvidas num projeto do género.



A homenagem está projetada para o centro da vila, na continuação do paredão.



Walter Chicharro explicou em reunião de Câmara que “a peça vai para além da figura do pescador, nomeadamente com outras peças ligadas proas de barcos”.



“Trata-se de um investimento de 130 mil euros, que resulta de “um sentimento de pertença comum nesta ligação ao mar”, disse o autarca.



Durante a reunião, o vereador António Trindade (PSD) lembrou que, em 2003, enquanto presidente da junta, eleito pelo Grupo de Cidadãos Independentes, já tinha essa intenção, mas acabou por não avançar por falta de verbas.



A iniciativa mereceu o apoio do vereador da oposição, o independente eleito pelo PSD, António Trindade, que lembrou o seu antigo projeto no sentido de homenagear o pescador.



"A Nazaré e a família piscatória vão sentir-se felizes com o monumento de homenagem, na mesma linha de pensamento da Mãe Nazarena".

