Educação Campanha de recolha de equipamento informático para doar a alunos carenciados A comunidade educativa local continua a fazer a recolha de equipamentos informáticos para alunos com maiores dificuldades na obtenção desta importante ferramenta para dar continuidade ao ano letivo em curso. 28-05-2020 | JL O desafio, que resulta de uma reunião entre o Diretor do Agrupamento de Escolas da Nazaré, o Município da Nazaré e os dirigentes das duas associações de pais do concelho (APAEN e da APEVAL), é lançado a empresas e a particulares que tenham a possibilidade de doar ou emprestar tablets, portáteis e desktops novos ou usados.

“A doação de equipamentos informáticos reveste-se de grande importância, uma vez que permitirá aos alunos mais carenciados o acompanhamento efetivo de aulas não presenciais e a realização de atividades à distância”, refere o vereador da Educação da Câmara Municipal.

O Gabinete de Educação irá encaminhar aos alunos mais carenciados, e sem acesso a este tipo de equipamento, os equipamentos rececionados por via desta ação.

“É importante que, neste período difícil para todos, se continue a assegurar a igualdade de oportunidades no acesso à educação a todas as crianças e jovens, como meio de promoção social e cultural dos cidadãos, sobretudo dos alunos enquadrados em agregados familiares cuja situação socioeconómica é mais desfavorecida.", diz Manuel Sequeira.

A Autarquia está a acompanhar as necessidades de adaptação da área da educação à atual conjuntura marcada pela pandemia do Covid-19, tendo anunciado que está em curso o procedimento para a aquisição de alguns equipamentos informáticos, através da Oestecim, para empréstimo a alunos que necessitem.

Os interessados em participar nesta campanha podem contactar o Gabinete de Educação do Município:

Telefone: 912231651

Email: educacao@cm-nazare.pt Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com