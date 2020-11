Educação Universidade Sénior da Nazaré retoma as aulas A Universidade Sénior da Nazaré anunciou a abertura do ano letivo 2020-2021 que irá funcionar em regime misto de aulas, com aulas presenciais, online, disponibilização conteúdos (em novo grupo privado do Facebook), entre outras atividades possíveis de realização. 26-11-2020 | JL “O contexto em COVID-19 tem sido um grande desafio para a Universidade Sénior da Câmara Municipal da Nazaré, e para todas as Universidades Seniores do país. Mas, “Viver é adaptarmo-nos”, escreve a coordenadora da Universidade.

A decisão de dar início às aulas acontece depois da aprovação do Plano de Contingência USN Versão 1.0, que está de acordo com as Orientações da Direção Geral da Saúde (DGS); da Rede Nacional das Universidades Seniores (RUTIS) e da Comissão Municipal de Proteção Civil da Nazaré.

“Apesar de um menor número de alunos (as), o qual compreendemos a sua justificação, é nossa responsabilidade continuar a prestar esta resposta de promoção do envelhecimento ativo à comunidade, e hoje em dia, mais do que nunca, continuar a contribuir para a Saúde Mental de todos”, adianta a coordenação.

A 1ª fase do ano letivo iniciará com aulas em regime misto. Para a 2ª fase de inscrições, prevista para janeiro de 2021, “estamos a definir uma série de estratégias para quem não pode frequentar a USN, indo esta ao seu encontro”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com