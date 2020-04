Alcobaça Presidente da direção de Bombeiros de Pataias demite-se após pressão dos voluntários Os bombeiros voluntários de Pataias reuniram, no passado dia 6, para tentar criar uma comissão de gestão que convoque eleições para os futuros órgãos sociais da Associação Humanitária. 15-04-2020 | Paulo Alexandre Apesar de já haver sócios interessados em encabeçar a comissão de gestão, que será constituída por três elementos, a mesma não deverá convocar eleições enquanto durar o Estado de Emergência no país.

A demissão de vários elementos da direção e as divergências com a estrutura de comando levaram 32 elementos da corporação a exigir, sob ameaça de passarem em bloco à reserva, o afastamento da direção de Alberto Santos dos órgãos sociais da Associação Humanitária.

O documento a exigir a demissão da direção da corporação de Pataias foi entregue por uma Comissão de Bombeiros ao presidente da direção, e também ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, António Coutinho, que terá assinado o documento, aceitando a demissão dos corpos sociais da corporação.

O primeiro sinal de instabilidade foi revelado a 23 de março com a demissão do comandante Nélio Gomes, à frente da corporação há 14 anos.

Depois da demissão de Nélio Gomes (coordenador municipal de Proteção Civil de Alcobaça), seguiu-se a do 2º comandante, Micael Pereira, e a de 3 elementos da direção dos voluntários.

O mau estar interno surgiu há vários meses e já na altura 4 elementos dos corpos gerentes tinham pedido a demissão alegando “desacordo com a liderança do presidente da direção Alberto Santos”.

Os bombeiros voluntários responsabilizam o presidente da assembleia geral, António Coutinho, pela crise diretiva, ao não ter tomado qualquer iniciativa após a demissão de elementos de várias estruturas, e perante o ambiente pesado que se vivia na associação de bombeiros.

