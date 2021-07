Ocorrências PSP da Nazaré termina jantar do futebol de praia no Estádio do Viveiro A festa convívio da Beach Soccer no Estádio do Viveiro foi terminada por Agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), já passava da 1h00 da manhã de sexta-feira, 25 de junho. 02-07-2021 | JL O convívio oferecido pela organização, decorria à margem da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo 2021 de futebol de praia, competição que terminou no domingo, estava a acontecer na tenda do estádio, com álcool e música, audível no exterior.



Entre 20 a 30 pessoas do staff do torneio estavam no evento festivo, com consumo de álcool e música, tendo a PSP ordenado o fim da festa por volta da 01:30 horas, o que foi acatado de imediato.



O jantar foi oferecido pela Beach Soccer Worldwide (BSWW), entidade que organiza em colaboração com a Câmara, eventos de futebol de praia na Nazaré.

