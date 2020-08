Alcobaça Entrada no Mosteiro de Alcobaça pela Igreja em obras de conservação até ao fim do ano As obras na portaria e na loja do Mosteiro de Alcobaça tiveram início e deverão ficar concluídas até ao final do ano. Quem passa pela Praça 25 de Abril depara-se, agora, com a enorme estrutura metálica na frente do Portal de acesso à nave central. 30-07-2020 | Paulo Alexandre A intervenção, com um valor estimado de 320.000 euros, vai possibilitar a reorganização da receção do Mosteiro de Alcobaça e retirar da igreja um balcão destinado à venda de ingressos e posto de loja.

A entrada dos visitantes no monumento está a ser feita pela antiga portaria do mosteiro, no antigo Palácio das Hospedarias, com a designação de Ala Norte.

A retirada da receção e das transações comerciais do interior da igreja, aliada ao facto de a maioria dos visitantes passar a entrar pela Ala Norte, "permitirá diminuir consideravelmente o nível de ruído e movimentação que atualmente se verifica e, por conseguinte, melhorar as condições para a sua fruição cultural e experiência espiritual", defendeu aquele organismo, em declarações à Lusa.

A DGPC garantiu ainda que "o portal principal permanecerá aberto", quer durante a obra, quer depois, e que o acesso à igreja "em momento algum será interditado".

A única diferença, acrescentou, é que, "quem pretende visitar o monumento completo, ou seja, igreja e antigos lugares regulares, será direcionado para a nova receção, através de sinalética e com a ajuda de colaboradores do mosteiro".

A obra contemplará também a transferência da loja, atualmente instalada no antigo Parlatório, para a Sala das Conclusões, com acesso direto para a fachada principal, onde o visitante finalizará a visita.

As obras integraram-se numa candidatura conjunta do Convento de Cristo, Mosteiro da Batalha e Mosteiro de Alcobaça ao Programa Operacional do Centro Portugal 2020 -- Operação Património Cultural da UNESCO.

