Alcobaça Nascimento de nova área de jardim junto ao Mosteiro aguarda decisão DGPC A solução para o exterior das imediações do novo Hotel de Luxo, em construção no Mosteiro de Alcobaça, aguarda a decisão da Direção-geral do Património Cultural (DGPC). 22-04-2021 | Paula Alexandre O antigo Armazém Bar e outros imóveis vizinhos serão demolidos para a requalificação t daquele espaço, que passará a ser uma área verde pública, mas o protocolo ainda está em análise por parte da DGPC.

“Para além da requalificação do espaço, e de uma maior abertura visual para o Mosteiro, a exemplo do que se pretende fazer para a zona onde se localizam os antigos armazéns da empresa Raimundo e Maia, o protocolo prevê a instalação da parte técnica do hotel”, explica Paulo Inácio, Presidente da Câmara de Alcobaça.



A requalificação programada para essa zona da cidade contempla a recuperação do Jardim do Obelisco, um espaço que ficará acessível ao público.



“O terreno onde hoje se encontram os carros dos funcionários das obras em curso foi concessionado pelo Estado e será, de futuro, um jardim público, e assim mais uma frente ribeirinha aberta a toda a população e a quem nos visita”, diz o autarca, acrescentando que, para tal, tem que haver um protocolo, que se encontra “sem avanços porque a DGPC ainda está nas questões técnicas do mesmo.”



Sobre a futura requalificação da Rua D. Pedro V, a Câmara foi absolvida no processo movido pela Raimundo & Maia relativamente a danos que a empresa diz ter sofrido pelo rebaixamento do piso da via aquando das obras de requalificação da zona envolvente ao Mosteiro. A empresa recorreu, aguardando-se a decisão do Tribunal. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com