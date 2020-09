Nazaré Monitorização regular revela qualidade de excelência da Praia da Nazaré A Câmara da Nazaré, em conjunto com o Laboratório Globalab, tem estado a recolher com maior regularidade amostras de água do mar da Praia da vila em 5 pontos distintos, tendo efetuado análises nos dias 6, 10, 12 e 14 de agosto, as quais deram o resultado de qualidade excelente. 27-08-2020 | JL Também a Agência Portuguesa de Ambiente realizou análises nos dias 5 e 12 de agosto, cujos resultados revelaram valores de qualidade excelente.

Recorde-se que a praia foi interditada a banhos no passado dia 5 de agosto, na sequência de uma anomalia na conduta elevatória da Estação de Águas Residuais da Praça Manuel Arriaga.

As contra-análises à água, realizadas a partir de amostras recolhidas no dia 5 de agosto, apontaram para valores microbiológicos excelentes (abaixo dos parâmetros de referência), o que permitiu o levantamento da interdição a 7 de agosto.

“A praia da Nazaré mantém a classificação de qualidade excelente de água de forma ininterrupta desde 2011. As análises efetuadas nesta época balnear, e em particular nos últimos dias, demonstram que a excelência se mantem, pelo que o ocorrido no passado dia 2 de agosto foi um caso pontual, e imediatamente resolvido pelos serviços”, esclarece Walter Chicharro, Presidente da Câmara da Nazaré.

O autarca adianta que estão programados novos investimentos em matéria ambiental, nomeadamente nas áreas do saneamento e da melhoria dos certificados de bem-estar e qualidade.

“O Executivo Autárquico, e Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados da Nazaré, determinaram a substituição da conduta elevatória, onde se registou o problema no passado dia 2 de agosto, numa extensão de 500 metros, durante o próximo Inverno. Os trabalhos irão duplicar a extensão da conduta bem como do sistema de bombagem, e alterar as caixas de visita dos coletores que afluem à estação, reduzindo o risco de se repetir o episódio do início de agosto”.

Walter Chicharro informa, ainda, que os Serviços Municipalizados do Município da Nazaré têm o seu Plano de Investimentos no sistema de abastecimento de água e de saneamento "perfeitamente definido, e que contempla uma verba de 18 milhões de euros".

