Política Walter Chicharro apresenta-se candidato à Federação Distrital do PS Leiria Walter Chicharro apresentou a sua candidatura à Federação Distrital do PS Leiria no passado dia 22 de fevereiro. 06-03-2020 | JL O socialista revela que desde o dia de anúncio da sua candidatura à Federação Distrital lhe têm chegado “manifestações de apoio” de todos os concelhos do distrito.

“Esta é uma candidatura que não exclui ninguém, temos o claro objetivo de focar as nossas forças num único objetivo: Reforçar o PS para Liderar a região”, diz o socialista.

Caso seja eleito, Walter Chicharro anunciou que pretende acumular o cargo de Presidente da Distrital de Leiria do Partido Socialista “com a gestão do Município da Nazaré até 2025”.

Sob o lema “Reforçar o PS para Liderar a Região”, esta candidatura tem como primeiro objetivo “reforçar o Partido Socialista na Região”.

“Precisamos de estar realmente unidos para reforçar o nosso partido na Região de forma a liderá-la rumo a um futuro melhor. Precisamos de reforçar o bom trabalho do António Sales enquanto Presidente de Federação e enaltecer os mandatos de autarcas que têm dado a cara pelo PS no nosso distrito e liderado o destino dos seus concelhos como Raul Castro e agora Gonçalo Lopes, Cidália Ferreira, Jorge Abreu, Ricardo Fernandes, Valdemar Alves e António José Domingues”, diz o socialista.

No seu manifesto de apresentação de candidatura, Walter Chicharro afirmou, ainda, que o foco está, igualmente, na manutenção das autarquias “que hoje lideramos, mas temos de ter a ambição de conquistar mais municípios através do nosso bom trabalho e seriedade”.

“Precisamos de mais ambição distrital: a nossa região tem todas as condições para ser uma região de excelência. Há que potenciar a qualidade das nossas empresas, para que os munícipes tenham mais e sobretudo melhor emprego. Há que potenciar os nossos ativos turísticos, para garantir mais e melhor investimento. Há que potenciar as nossas acessibilidades para afirmar a nossa centralidade, que é única no país. O nosso distrito tem todas as condições para ser a “capital” da região centro de Portugal. Mas para isso, temos de conjugar ambição com inovação”, disse ainda.

O candidato apela ainda à unidade da família socialista ao declarar que “esta não é uma candidatura contra ninguém, mas sim uma candidatura de e para todos”, descrevendo-a como “uma candidatura que não exclui ninguém com o objetivo de focar as nossas forças num único objetivo: Reforçar o PS para Liderar a região”.

O ex-governador civil de Leiria, professor universitário, Carlos André é o mandatário da candidatura.

Retirado da atividade partidária há alguns anos, Carlos André diz que decidiu “quebrar o silêncio” para aceitar o convite para mandatário na candidatura a Presidente da Federação Distrital de Leiria do PS.

“Faço-o por imperativo de consciência e por imperativo de militância”, refere, acrescentando que “esta posição e este apoio não são contra ninguém; é, portanto, uma atitude positiva”.

Carlos André fala de desafios complexos para o Partido Socialista.

“Desde logo, o apoio activo a um governo numa condição difícil, por ser um governo sem apoio parlamentar maioritário; lembro-me do segundo Governo de António Guterres, que representei, e das dificuldades por que passou. Há que unir os socialistas do distrito em torno dessa causa, que é de todos, e alargar a base de apoio do Governo”.

As eleições autárquicas serão outro desafio, e “determinantes para o nosso futuro próximo”.

“A nossa presença no poder autárquico do distrito já foi bem pior, mas está longe de nos satisfazer. Há que recuperar câmaras e unir o Partido e os cidadãos em torno de projectos mobilizadores”.

Carlos André defende um partido aberto à sociedade” inclusivo, plural, agregador e que seja capaz de vencer a barreira que tem vindo a criar-se entre os agentes políticos e os cidadãos. E, no caso do distrito, um Partido que saiba ser motor na defesa das grandes causas que unem um distrito tão plural como é o distrito de Leiria, com as suas particularidades e com as suas diferenças locais, que são a sua identidade, mas também a sua riqueza”.

O mandatário da candidatura de Walter Chicharro acredita que o socialista da Nazaré tem condições para liderar o PS distrital nessas grandes causas, pois “recuperou para o PS uma câmara emblemática, como é a da Nazaré. E, ao ser reeleito, reforçou essa posição. Isso mostra que soube merecer a confiança das pessoas que mais de perto o conhecem e que se revêem na sua liderança; soube agregar, em vez de separar, soube unir as pessoas, soube buscar convergências e nelas cimentar um projecto local, cuja qualidade e excelência são visíveis; é um autarca respeitado, e a obra feita no seu concelho revela que possui uma visão estratégica para a sua terra; esse sentido estratégico pode – e quer – colocá-lo ao serviço da região mais vasta que é o distrito”.

O ex-governador sublinha que a sua opção de apoio “não é contra ninguém”.

“É, como em política sempre deveria ser, uma atitude positiva, em favor do PS de Leiria e em favor do distrito. Estar com Walter Chicharro, neste momento, é um prazer, um privilégio e tenho-o, também, por cumprimento de um dever”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com