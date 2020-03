Desporto Futebol de Praia: Jordan Santos é bi-Campeão Mundial de clubes. Guerreiros bracarenses sob a batuta de um nazareno, limpam tudo. Realizou-se em Moscovo na Rússia de 12 a 16 de Fevereiro, o Mundialito de Clubes de Futebol de Praia. A equipa portuguesa do Sporting C. Braga, onde actua o jogador nazareno, Jordan Santos e melhor do mundo da actualidade, sagrou-se bi campeã mundial ao vencer na final o Spartak de Moscovo, (8-3), onde Jordan marcou por duas vezes 06-03-2020 | JJP Em partida das meias-finais, os bracarenses golearam o Tokyo Verdy, (7-2), num jogo em que Jordan ficou em branco. Os golos da turma lusa foram da autoria de Léo Martins, Bruno Xavier, Bruno Torres e Bê Martins (P1); Bê Martins e Bokinha (P2); Filipe (P3)

Bracarenses perderam com o Spartak

Na 3ª jornada do Grupo B, os arsenalistas de Braga, foram derrotados pelo Spartak de Moscovo, (6-4). Já com o apuramento para a fase seguinte garantido, os lusos, perderam com o forte opositor que a jogar em casa, foi tremendamente eficaz e assegurou o 1º lugar do grupo. Os golos do Braga foram da autoria de Jordan Santos, André Lourenço, Léo Martins e Bruno Xavier.

Goleada bracaraense perante o Grasshopper.

Em jogo da 2ª ronda, o SC Braga, goleou os suíços do Grasshopper CZ, (8-3)). Os comandados de Bruno Torres, controlaram como quiseram o adversário, fazendo até alguma gestão, antevendo o jogo com o Spartak. Jordan Santos destacou-se ao marcar por duas vezes, os outros golos lusos foram da autoria de Bokinha, (2), Filipe (2) Bruno Torres e Bê Martins.

Na ronda inaugural desta competição, o Braga, bateu o CR Flamengo, (6-4). Perante uns aguerridos brasileiros, os portugueses deram uma resposta cabal, entrando da melhor forma neste mundialito. Jordan Santos, dois golos, Filipe, (2), Bruno Xavier e Léo Martins, facturaram pelo Braga.

Ficar na história como um dos melhores de sempre.

Sobre esta conquista o craque nazareno referir ao nosso jornal” Um significado muito grande, título muito. Importante e logo no início é o começo de um ano em grande. Os meus sonhos passam por ajudar com conquistas o meu clube e a selecção nacional e ficar ma história como um dos melhores de sempre da Modalidade.” De seguida Jordan rematou” quero manter o mesmo nível e se houver alguma justiça pois no. Futebol de praia e difícil darem o prêmio ao mesmo jogador, mas eu posso quebrar isso.” Dedico a todos os bracarenses aos meus amigos em especial a minha Família Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

