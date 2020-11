Sociedade Balcão da Inclusão do Município da Nazaré entrou em funcionamento O Balcão da Inclusão do Município da Nazaré, que resulta de um protocolo com o Instituto Nacional para a Reabilitação (INR), tem como finalidade a informação e mediação especializada e acessível às pessoas com deficiência e/ou incapacidade, suas famílias, organizações e outros que direta ou indiretamente intervêm na área deficiência. 12-11-2020 | JL A Acessibilidade; Atendimento prioritário; Atestado Médico de Incapacidade Multiuso; Benefícios fiscais; Cultura, desporto e lazer; Educação; Emprego e formação profissional; Estacionamento; Habitação; Intervenção Precoce; Modelo de Apoio à Vida Independente; Não discriminação; Parentalidade; Prestação Social para a Inclusão; Produtos de apoio/Ajudas técnicas; Proteção Social e Saúde são as principais temáticas deste serviço, a funcionar no edifício da Biblioteca Municipal da Nazaré.

O Balcão disponibiliza informação sobre os direitos e benefícios de acordo com a legislação em vigor, sobre os recursos existentes e também procede ao encaminhamento e mediação/sensibilização junto dos diferentes serviços e organismos que no âmbito da sua missão têm competências nas matérias referidas para a resolução das situações apresentadas.

A informação será prestada por telefone, por escrito e presencialmente, sendo, para este caso, necessária a marcação prévia, que pode ser requerida por correio eletrónico: balcão.inclusao@cm-nazare.pt, ou pelos telefones: 262550010; 931114672.

