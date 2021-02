Cultura Novela Nazaré regressa no verão para desvendar pontas soltas A novela de sucesso protagonizada por José Mata, Carolina Loureiro e Afonso Pimentel voltará ao ecrã em pleno verão. 04-02-2021 | [+] Fotos A SIC, que obteve excelentes resultados com a novela Nazaré, líder de audiências e, muitas vezes, o programa mais visto em Portugal, acredita que as pontas soltas do último capítulo justificam uma minissérie de seis episódios.



A história da pescadora Nazaré chegou ao fim há mais de um mês, mas Daniel Oliveira, diretor do canal, quer capitalizar ainda mais com o formato.



A 'TV Guia' avançou com a informação que a Nazaré vai estar de regresso aos ecrãs no verão uma vez que a história "terminou" com um ponto de interrogação sobre o paradeiro de Duarte (José Mata) após receber o misterioso telefonema.



Será com base nesta cena do desfecho da trama mais bem-sucedida da estação de Paço de Arcos que, no verão, ela estará de volta ao ecrã como uma minissérie, composta por meia dúzia de episódios.

