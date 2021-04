Economia Vista Alegre regista prejuízo de 2,1ME em 2020 A pandemia causou prejuízos de 2,1milhões de euros no grupo Vista Alegre, empresa com fábrica no Casal da Areia (Cós, Alcobaça), que em 2019 tinha registado um lucro de 7,5 milhões de euros em 2019. 22-04-2021 | PA "Os resultados consolidados do exercício de 2020 do Grupo Vista Alegre foram fortemente afetados, nomeadamente a partir de março e até final do ano, com restrições severas ao comércio e circulação de pessoas que levaram à diminuição da procura e redução de encomendas", refere a Vista Alegre, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Mesmo com estas adversidades, o volume de negócios da empresa fixou-se em 110 milhões de euros, com uma diminuição de apenas de 8,1% relativamente ao ano de 2019", refere a marca, salientando que no segundo semestre "a Vista Alegre registou um crescimento no volume de negócios de 5,1 milhões de euros (+8,2%) face ao período homólogo, demonstrando assim uma assinalável resiliência e robustez do negócio, face ao período difícil que o mundo e a economia global atravessam".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu 37% para 16 milhões de euros. Já o resultado operacional fixou-se nos 2,5 milhões de euros, "inferior em 83% face ao período homólogo de 2019".

O mercado externo representou 78,7% do volume de negócios da vista Alegre, com 86,9 milhões de euros de vendas, um aumento de 6,2 pontos percentuais face a 2019.

"Este aumento é justificado pelo crescimento do volume de negócios nos mercados europeus, nomeadamente em França, Holanda e Itália, países com maiores crescimentos", refere o grupo.

A empresa salienta que o encerramento total das lojas de comércio e restauração, a partir de março do ano passado, quer a nível nacional como internacional, "acrescido do forte abrandamento do sector da hotelaria, repercutiu-se numa redução de vendas na Vista Alegre no canal de retalho e horeca [hotéis, restaurantes e cafés]".

No final do ano passado, "a dívida líquida consolidada da Vista Alegre teve uma redução de três milhões de euros comparativamente com o ano anterior".

Os investimentos do grupo totalizaram cerca de 3,9 milhões de euros, "na nomeadamente na aquisição de equipamentos no segmento da porcelana, cristal e vidro e forno, realizados potenciam uma maior eficiência operacional e a redução de custos, reforçando o posicionamento da Vista Alegre como detentora das fábricas tecnologicamente mais avançadas do mundo nos segmentos de mercado de cerâmica, cristal e vidro".

