Política Marcelo Rebelo de Sousa vence eleições presidenciais no concelho de Alcobaça Marcelo Rebelo de Sousa venceu as eleições presidenciais de 24 de janeiro, no concelho de Alcobaça, com 62,98% dos votos. 04-02-2021 | O segundo candidato mais votado foi André Ventura (14,42%), seguido de Ana Gomes (9,95%), Marisa Matias (3,82%), Vitorino Silva (3,17%), João Ferreira (2,84%) e Tiago Mayan Gonçalves (2,83%). Dos 48.556 inscritos no concelho, votaram 22.718 eleitores.

A taxa de abstenção foi de 53,21%.

