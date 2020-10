Nazaré BCP vende lotes para construção de moradias na Nazaré O Millennium bcp está a comercializar um loteamento de 42 lotes de terreno, com preços desde 24.500 euros, destinados à construção de moradias unifamiliares geminadas, de dois pisos acima do solo mais cave, em Valado de Frades, no concelho da Nazaré, segundo o site Idealista News 01-10-2020 | JL A decisão do banco surge em resposta à procura de moradias e terrenos para construir a própria casa longe dos grandes centros urbanos, sobretudo em zonas de campo e praia, intensificou-se com a pandemia.

Os lotes localizam-se na Quinta do Campo, como se designa o loteamento em causa, e têm áreas que variam entre 234 e 311 metros quadrados (m2). Destes 42 lotes de terreno, 10 têm já construções iniciadas e algumas delas em fase bem avançada de finalização.

De acordo com o Público Imobiliário, na sua edição em papel, a estratégia comercial de venda será lote a lote a compradores finais, adiantando que o loteamento está quase totalmente infraestruturado, estando o acabamento para breve.

A localização deste loteamento é, segundo as imobiliárias, uma mais-valia, já que fica perto da A8 e do IC9, a cerca de 50 minutos de Lisboa.

Tatiana Correia, consultora da Century 21, explicou ao jornal que a localização do ativo é “estratégica”.

"É ideal para quem quer estar relativamente perto de Lisboa e ao lado da costa pela proximidade à Nazaré".

