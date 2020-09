Desporto Jordan Santos dá nome ao Estádio do Viveiro da Nazaré O Estádio de Futebol de Praia da Nazaré passou a designar-se “Estádio do Viveiro - Jordan Santos”. 17-09-2020 | JL Trata-se da homenagem da Câmara Municipal a um dos mais talentosos jogadores de futebol de praia da atualidade.

“Jordan foi eleito o melhor jogador do mundo de futebol de praia (2019) dias antes de conquistar o título mundial pela seleção, e é o primeiro atleta nazareno desta modalidade a obter tal distinção”, explica Walter Chicharro, sobre a deliberação de Câmara, que atribuiu o nome do jogador ao Estádio onde se recebem os maiores eventos desportivos nacionais e internacionais do “desporto rei”.

Jordan nasceu a 2 de julho de 1991, no Canadá. Veio para Portugal aos 3 meses, e aos 5 anos passou a viver com a mãe e a avó materna, na Nazaré, a praia onde começou a praticar a modalidade.

O estatuto de melhor jogador foi sendo construído ao longo de anos de muita prática, apurando qualidades técnicas, disponibilidade física e a versatilidade tática.

E 2019 premiaria o esforço de Jordan com quatro troféus ao serviço do Sporting de Braga: Mundialito de Clubes, Euro Winners Cup, o Campeonato Nacional e a Taça de Portugal. Foi, também, o ano em que foi eleito o melhor jogador da Champions.

Pela seleção Nacional, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Europeus de Minsk, venceu o Mundialito, disputado na Nazaré, e sagrou-se campeão europeu na Figueira da Foz, onde seria, de novo, eleito melhor jogador do torneio. Depois de ter sido eleito o melhor do mundo ainda festejou o título mundial pela seleção. Nesta final, Jordan foi o autor dos três golos que ajudaram Portugal a bater a Itália (6-4). Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com