Nazaré Nazaré ocupa o 1º Lugar na lista da 10 Vilas mais populares em Portugal A Holidu, o motor de pesquisa para casas de férias, realizou um estudo para determinar quais os locais mais procurados nos últimos doze meses. Todas as cidades com menos de 20.000 habitantes foram consideradas para este estudo. A classificação foi elaborada utilizando o número médio de pesquisas mensais no Google para estes locais, determinando assim, os destinos mais populares dos portugueses. 23-07-2021 | JL A Nazaré foi coroada a pequena localidade mais popular de Portugal, com – 90.500 pesquisas por mês.

Conhecida como a “Meca das ondas grandes”, a vila atrai todos os anos milhares de turistas que procuram ver o Canhão da Nazaré.

A praia do Norte é, ainda, o palco para o “Nazaré Tow Surfing Challenge”, levando os melhores surfistas de ondas grandes do mundo até Portugal.

“É imperativo não esquecer a cultura aqui presente dado que a Nazaré é uma das mais antigas aldeias piscatórias de Portugal, que remonta ao século XVII”, refere a Holidu.

