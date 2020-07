Nazaré Docapesca adjudicou a empreitada de reabilitação da lota da Nazaré A Docapesca adjudicou a empreitada de reabilitação da lota da Nazaré (primeira fase), que terá a duração de 90 dias e representa um investimento de 179.445 euros. 09-07-2020 | JL A obra contempla espaços públicos (acessos, instalações sanitárias, bancada de compradores) e das operações com pescado (acessos, áreas para escolha, acondicionamento, pesagem, primeira venda e expedição), assim como a área de apoio administrativo e a sala de convívio dos trabalhadores.

A intervenção decorre da necessidade de redefinição dos fluxos operacionais, de adequação e otimização das condições e necessidades operacionais face às normas e aos regulamentos aplicáveis à atividade de primeira venda de pescado, permitindo igualmente a certificação do sistema de gestão da segurança alimentar da lota, segundo o referencial ISO 22000.

Assim, o projeto respeita a conceção arquitetónica e construtiva original, mas introduz um fator de valorização ambiental, social e económico.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do Setor Empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar, que tem a seu cargo, no continente, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, dispondo de 22 lotas e 37 postos.

