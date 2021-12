Sociedade Pista de gelo, carrossel parisiense, tenda e comboio de Natal animam a quadra em Alcobaça A quadra natalícia celebra-se em Alcobaça com um conjunto de atividades e animações culturais para toda a família. A iluminação foi inaugurada no passado dia 20 de novembro, com a atuação do coro da Banda de Alcobaça, lançando o programa das festividades na zona histórica da cidade, no qual se inclui atividades gratuitas como pista de gelo, carrossel parisiense, casinha do Pai Natal, para além de um comboio. 17-12-2021 | Paulo Alexandre Todos os equipamentos estão em funcionamento até dia 7 de janeiro de 2022, cumprindo as recomendações de segurança e de higiene da Direção-Geral da Saúde (DGS).



“Estas iniciativas visam a dinamização do comércio. Deixo um apelo a todos os munícipes para que, tanto quanto possível, façam as suas compras no comércio local pois deste modo estarão a investir no equilíbrio económico de todo o concelho. O Natal é sobretudo uma festividade para ser celebrada em família e em segurança. Todos nós temos a responsabilidade de contribuir para essa segurança, procurando respeitar as recomendações da DGS. Vamos fazer deste Natal uma festa com a felicidade e saúde que todos merecemos”, afirma o Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Hermínio Rodrigues.



As iniciativas da quadra natalícia na cidade resultam de uma parceria entre a Câmara Municipal de Alcobaça, a Clínica São Francisco (Grupo Sanfil Medicina), a Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça, a ACSIA (Associação Comercial de Serviços e Industrial de Alcobaça e Região de Leiria) e a União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com