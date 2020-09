Economia Campanha 2020 da Maçã de Alcobaça IGP deve atingir as 60.000 toneladas A nova campanha da Maçã de Alcobaça IGP iniciou o processo de certificação ao mesmo tempo que regressa aos pontos de venda. 27-08-2020 | Paulo Alexandre “A Maçã de Alcobaça IGP está perfeita. Porque está bonita, suculenta, crocante, fresca e aromática, pronta para fazer as delícias dos consumidores e possibilitar uma oferta durante praticamente todo o ano”, refere a Associação dos Produtores.

Desde a floração dos pomares até à colheita da produção do ano passaram 135 dias.

Após milhares de testes analíticos e sensoriais nas últimas quatro semanas de monitorização do estado de desenvolvimento e de início de maturação das várias centenas de pomares diferentes, a Maçã de Alcobaça IGP passou nos mais exigentes painéis de provadores que a consideram “apta e com as aptidões plenas de qualidade que a distinguem e notabilizam”.

O clima favorável ao desenvolvimento do fruto apurou as suas características, tornando-o “mais agradável e mais completa no que diz respeito ao sabor, aroma e frescura”.

Nos próximos 60 dias, a Associação de Produtores estima colher cerca de 60 mil toneladas, numa ação que envolverá perto de 3.000 pessoas, na sua maioria estudantes e famílias.

“Com elevado rigor e cuidado fazem a colheita de aproximadamente 500 milhões de Maçãs de Alcobaça IGP, devidamente produzidas e selecionadas conforme as normas do Caderno de Especificações da Indicação Geográfica Protegida, conforme o Caderno de Especificações do Sistema de Produção Integrada e o Caderno de Normas de Qualidade Organoléptica da Marca Coletiva do Clube da Maçã de Alcobaça IGP”.

A produção deste ano está nas lojas das diferentes marcas da distribuição moderna nacionais, assim como em alguns supermercados brasileiros, ingleses, árabes, entre outros, que já "conhecem este magnífico fruto da nossa Terra e da nossa Região", desde o passado dia 15.

