Política Socialistas escolhem Carlos Guerra como candidato à Câmara de Alcobaça Carlos Guerra é o candidato do PS à Câmara de Alcobaça nas eleições autárquicas de outubro deste ano. 18-03-2021 | Paulo Alexandre O comandante do CDOS de Leiria mostra-se bastante confiante na vitória e afirma que a sua candidatura irá recolocar o concelho como território líder na Região Oeste.



“Os militantes decidiram indicar-me como candidato socialista às próximas eleições autárquicas. Embutido do espirito por Alcobaça, e por cada vez melhor Alcobaça, aceitei este desafio. Quero com isto dizer que temos que recuperar a confiança do Município de Alcobaça, dos seus munícipes e de toda a gente para erguermos este concelho, que pode e deve fazer mais, e que tem que ficar na rota dos concelhos do Oeste, como um exemplo no oeste”, declarou o candidato, que considera que o concelho “decaiu na sua imagem e junto da opinião publica”.



Sobre os objetivos da sua candidatura, Carlos Guerra, antigo vereador do PS na Câmara e ex-comandante dos Bombeiros Voluntários da Benedita, que não tem dúvidas sobre o resultado eleitoral “vamos ganhar em outubro a Câmara”, refere que tem como objetivo “transformar “Alcobaça num concelho líder da zona oeste”, fazendo-o regressar a momentos que o candidato considera terem ido áureos, fazendo-o “voltar às suas origens e ao que sempre”.



O socialista quer transformar o território atrativo e reposicioná-lo na opinião dos munícipes.



“É bom viver em Alcobaça, mas com o PS na Câmara Municipal vai ser muito melhor viver cá”.



Já sobre a concelhia que o irá acompanhar neste trabalho de preparação ao próximo grande ato eleitoral local, Carlos Guerra fala de uma família unida em torno de um objetivo comum.



“É um trabalho que começo hoje. É unir todos em torno da minha candidatura à Câmara e da vitória em outubro. Somos capazes de o fazer. Unidos venceremos e vamos ganhar esta Câmara, em outubro”.



O candidato derrotado nas escolhas para o lançamento de um nome às Autárquicas, Rui Alexandre, atual presidente da concelhia, alinhou o discurso com a vontade da maioria em torno da unidade pela vitória em outubro.



“Já há muito que não havia uma reunião tão bem organizada e exemplar como a de hoje, o que demonstra que o PS está vivo, forte e quer mudar a história de Alcobaça. Não está em causa um candidato, mas a equipa, e o maior vencedor em outubro será o concelho, que vai dar a vitória ao PS”.



A comissão política do partido socialista elegeu Carlos Guerra com 15 votos, tendo Rui Alexandre ficado sem segundo lugar, com treze votos, e Luis Rosa em terceiro nas votações.

