Alcobaça Semáforos vão reduzir barulho ao hospital de Alcobaça O Centro Hospitalar de Leiria anunciou que irá promover a instalação de semáforos para controlar o barulho que se ouve na área dos internamentos e nas consultas externas com a finalidade de dar resposta a uma das principais queixas dos doentes. 30-07-2020 | Paulo Alexandre O barulho nos quartos e nos corredores tem sido uma das principais reclamações dos doentes do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), que inclui os hospitais de Leiria, Alcobaça e Pombal, por isso a Comissão de Humanização do CHL resolveu limitar o ruído nas zonas de internamentos e nas consultas externas.

A solução encontrada foi a instalação de semáforos luminosos e sonoros, de forma a sensibilizar profissionais de saúde e visitas para a importância do silêncio no processo de recuperação.

Os semáforos devem estar instalados nos hospitais de Leiria, Alcobaça e Pombal até finais de junho, até lá cada serviço vai eleger um médico, enfermeiro ou assistente operacional para receber formação e dinamizar a iniciativa. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com