Alcobaça Executivo Camarário e Assembleia Municipal tomaram posse no Mosteiro de Alcobaça A Sala do Refeitório do Mosteiro de Alcobaça acolheu, no passado dia 19 de outubro, a instalação do novo Executivo Camarário e da nova composição da Assembleia Municipal para o mandato 2021-2025, numa sessão aberta que contou com elevada presença de munícipes. 05-11-2021 | PA O Presidente da Câmara Municipal, Hermínio Rodrigues, começou por saudar o presidente cessante Paulo Inácio, sublinhando o seu “notável profissionalismo e o companheirismo demonstrado ao longo destes últimos 12 anos, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, desejando-lhe as maiores felicidades na concretização dos seus projetos pessoais e profissionais.”



Para os próximos 4 anos, Herminio Rodrigues reafirmou os “três eixos fundamentais para dar continuidade ao desenvolvimento do concelho de Alcobaça: Felicidade, Território e Economia.”



No eixo da Felicidade, as prioridades estarão centradas na cultura (os grandes eventos e a dinamização das marcas identitárias do território), na saúde (com enfoque na promoção da atividade física e de hábitos alimentares saudáveis) e na área social (aposta na continuidade das medidas sociais de apoio à família já em vigor, reforçando algumas delas, nomeadamente a atribuição de mais bolsas de estudo para alunos a frequentar o ensino superior).



No eixo do Território será desenvolvido um trabalho de valorização do meio ambiente, do património histórico, das infraestruturas e da coesão territorial desenvolvendo políticas e ações de proximidade.



No eixo da Economia será criado “o Gabinete Empresarial e a marca institucional do concelho para os produtos das empresas locais de forma a valorizarmos os nossos produtos, nomeadamente a maçã de Alcobaça, ginja, cerâmica, cutelaria, pedra, moldes, móveis, entre outras iniciativas empreendedoras.” Na inovação e transição digital daremos continuidade à digitalização dos serviços municipais valorizando e capacitando os nossos funcionários.



“Pretendemos, igualmente, expandir a rede Wi-Fi em todo o concelho, assim como a rede de fibra ótica, e transformar espaços municipais existentes em coworking”, afirmou Hermínio Rodrigues.



Relembrando a classificação de Alcobaça como membro da Rede das Cidades de Aprendizagem da UNESCO (obtida em 2019), o novo edil projetou a criação de “um Campus de Investigação e Experimentação Agrícola, Gastronómica e Tecnológica em parceria com diversas universidades. Esta aposta é um fator primordial para a

fixação de jovens na cidade e no concelho.”



“No próximo dia 5 de novembro terá lugar a primeira aula de doutoramento do curso Patrimónios Alimentares, que é um sinal inequívoco que a Universidade de Coimbra será nossa parceira nesta e noutras iniciativas.”



Aos membros da Assembleia Municipal, Hermínio Rodrigues desejou um mandato “de realizações para todos. Podem contar comigo e com a minha equipa para um trabalho centrado na proximidade no que diz respeito ao debate de ideias e projetos tendo em vista o desenvolvimento do concelho de Alcobaça como um todo, privilegiando sempre o bem-estar da nossa gente.”



Carlos Marques, presidente da Assembleia Municipal, disse, por sua vez, que quer uma Assembleia Municipal atuante e “o local que defenda os interesses do concelho e seus munícipes, não os interesses partidários”, adiantando que é sua intenção “apresentar um tema de fundo para ser debatido em cada Assembleia, para o futuro do concelho”.



O presidente da Assembleia Municipal, referiu ainda que deseja que as sessões da Assembleia Municipal possam ser vistas “a curto prazo” pelos cidadãos do concelho “no sistema de streaming”.



Sobre a sede do concelho, Carlos Marques falou de uma “cidade envelhecida. O Parque Verde melhorou a cidade. Temos a caminho um Pavilhão Multiusos e o Hotel de Charme no Mosteiro que se podem complementar. É necessário encontrar soluções para a requalificação urbana e das ruas do centro histórico, dinamizar a frente do Mosteiro. A sede de concelho deve ter uma imagem forte para quem nos visita.”



Carlos Guerra, vereador eleito pelo PS para o executivo camarário, prometeu “apresentar propostas, quer na Câmara quer na Assembleia, do que foi o programa eleitoral e tentar que estas sejam implementadas, e em conjunto com a maioria PSD apresentá-las para melhorar a vida dos munícipes.”



Na despedida da presidência da Câmara de Alcobaça, por limite de mandatos, Paulo Inácio falou de “12 anos de dedicação extrema, na maior honra da minha vida”.



Para o mandato 2021-2025, o Executivo Camarário e a Assembleia Municipal terão as seguintes composições: Executivo Camarário: Presidente: Hermínio Rodrigues (PSD), Vice-presidente: Inês Silva (PSD), Vereador: Paulo Mateus (PSD), Vereador: João Santos (PSD) ,Vereador: Carlos Guerra (PS) , Vereador: António José Henriques (PS),Vereadora: Liliana Vitorino (PS)



Assembleia Municipal:Presidente: Carlos Feliciano Marques (PSD), Primeiro secretário: Eduardo Manuel Romero Dias Marques (PSD),Segundo secretário: Gina Maria Francisco Mendes Rodrigues (PSD)



Membros Eleitos pelo Partido Social-Democrata:Carlos Feliciano Marques, Pedro Mateus Guerra, Liliana Batista De Sousa , Ricardo Ragageles Vigário, Eduardo Manuel Romero Dias Marques

Susana Isabel Do Coito, Telmo António Machado Da Silva Moleiro, Gina Maria Francisco Mendes, Rodrigues José Dos Santos Ramalho, Raul José Afonso Duarte.

Membros Eleitos pelo Partido Socialista:José António De Sousa Canha, Luís Manuel Tomaz Polido, Eugénia Maria Soares Rodrigues, Bruno Renato Domingos Adriano, Diogo Lucas Ramalho, Vera Filipa Domingos Loureiro, Margarida Marques Do Couto Baltazar.

Membros eleitos pelo Nós Cidadãos:José António de Oliveira Correia.

Membros eleitos pelo Chega: Pedro Miguel Botelho Serra.

Membros Eleitos pelo Centro Democrático Social-Partido Popular: Florbela De Carvalho Costa.

Membros Eleitos pela Coligação Democrática Unitária:António Raposo Antunes Pires.

Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho de Alcobaça: Alfeizerão – Leonel Ribeiro (PSD), Aljubarrota – José Lourenço Severino (Ind.), Bárrio – Filipa Gomes (Ind.), Benedita – Maria Lurdes Pedro (PSD), Cela – Paulo Eusébio (PSD), Évora de Alcobaça – Fernando Azeitona (PS), Maiorga – Vítor Sérgio Rocha (PS), São Martinho do Porto – Nuno Vieira (PSD), Turquel – José Diogo (Ind.), União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria – Isabel Fonseca (PS), União das Freguesias de Coz, Alpedriz e Montes – Álvaro Santo, União das Freguesias de Pataias e Martingança – Valter Ribeiro (PSD) e Vimeiro – Pedro Pombo. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com