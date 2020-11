Nazaré Docapesca substitui passadiço flutuante no porto de pesca da Nazaré A Docapesca lançou o concurso para substituição da ponte de acesso e parte do passadiço flutuante no porto de pesca da Nazaré, com o preço base de 24.710 euros. 29-10-2020 | JL A intervenção é justificada pelo elevado estado de corrosão na estrutura metálica da ponte e no primeiro passadiço flutuante, além de outros elementos danificados.

A Docapesca explica que os trabalhos incluem “as desmontagens da ponte atual de acesso ao passadiço flutuante, dos ‘fingers’ existentes no primeiro módulo do passadiço flutuante, do auxiliar de flutuação da ponte e do primeiro passadiço flutuante, assim como a remoção da estaca de ancoramento do primeiro passadiço”.

Posteriormente será feita a montagem da nova estaca de ancoramento do novo passadiço, do novo módulo do passadiço flutuante, dos ‘fingers’ retirados do passadiço antigo, do novo auxiliar de flutuação da ponte e da ponte de acesso aos passadiços, acrescenta o comunicado.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do setor empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar que tem a seu cargo, no continente, o serviço da primeira venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos, dispondo de 22 lotas e 37 postos. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com