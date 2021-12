Alcobaça José Marques Serralheiro é o novo presidente da Direção dos Bombeiros da Benedita O beneditense José Marques Serralheiro é o novo presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Benedita. As eleições para o triénio 2021/2024, em que houve apenas uma lista apresentada, decorreram no passado dia 6 de dezembro. 17-12-2021 | Paulo Alexandre O ex-adminstrador do hospital de Alcobaça candidatou-se para “sanar um conflito”, e refere que a sua lista “surgiu na sequência do que se passou” com a anterior.



“Gosto de fazer pontes. Pelas minhas características e experiencia de gestão espero que seja uma missão fácil. Disse aos bombeiros que se não soubesse que iria conseguir resolver, nem me teria candidatado”.



José Marques Serralheiro fala de uma missão que pretende “honrar o passado e construir o futuro”.



Os corpos sociais eleitos a 1 de outubro renunciaram aos cargos cerca de três semanas depois do ato eleitoral, colocando fim a uma crise interna que se iniciou com o protesto dos bombeiros logo após o ato eleitoral.

Os bombeiros depositaram os capacetes em frente ao quartel e que pediram a entrada no quadro de reserva, tendo alguns doentes acabado por ser transportados por bombeiros de outras localidades enquanto durou a contestação.



A tomada de posse dos novos órgãos sociais, liderados pelo administrador hospitalar, decorreu na passada sexta-feira, dia 10 de dezembro. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com