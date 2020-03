Sociedade “Superheroes4thekids” vai ocupar armazém da estação de comboios de São Martinho O armazém abandonado da estação de comboios de São Martinho do Porto, que está fechado há mais de 30 anos, será transformado na sede da organização sem fins lucrativos “Superheroes4thekids”, bem como num “espaço aberto à comunidade”. O local foi cedido há cerca um mês à associação, que tem um contrato por cinco anos. 24-03-2020 | Mariana Martinho A “Superheroes4thekids” existe desde 2014 pelas mãos do português filho de pais emigrantes do concelho de Alcobaça na América, Pedro Machado, que decidiu vestir-se de super-herói para animar crianças doentes em fase terminal em hospitais.

Com patrocínios e doações, o português vestido de Capitão América ou de Homem de Ferro já levou a iniciativa a vários países como Singapura, Malásia, Austrália, Turquia, Holanda, França, e recentemente a Portugal, onde já visitou as crianças internadas no IPO (Instituto Português de Oncologia).

“O objetivo do Superheroes4thekids é poder dar um pouco de alegria às crianças doentes terminais”, explicou Pedro Machado, destacando que “quando elas me veem a entrar vestido de super-herói ficam tão contentes, sendo uma sensação que não sei explicar, mas que faz toda a diferença”.

Recentemente e após negociações, Pedro Machado decidiu instalar a sede da associação num dos armazéns da Refer na estação de comboios de São Martinho do Porto, “que estava abandonado”. Além de ser “um local central”, também será “o espaço ideal para quem não tem transporte ou tem dificuldades em deslocar-se, podendo vir de comboio”.

O armazém, que neste momento está a ser todo remodelado e pintado, será “algo completamente diferente do que existe em Portugal, num espaço aberto para todas as pessoas”. Situado junto à linha de caminho-de-ferro, o espaço contará com uma zona de bar, uma biblioteca, um área de barbearia e outra de oficina. “E como não temos espaço para colocar uma cozinha estamos a pensar convidar food trucks para estar aqui a vender refeições”, adiantou.

O espaço poderá também ser utilizado para acolher feiras ou outro tipo de eventos. Todas a obras estão a ser feitas por voluntários e com materiais doados por empresas.

Para Pedro Machado, “este avanço na associação significa muito para mim, pois quando mudei para cá não tinha nada para fazer e agora tenho uma nova perspetiva de vida”.

A “Superheroes4thekids”, que conta atualmente com nove elementos, poderá abrir o espaço, “se tudo correr bem”, no dia 4 de junho.

