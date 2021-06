Ocorrências GNR apreende 104 quilos de pescada subdesenvolvida na Nazaré O Subdestacamento de Controlo Costeiro da GNR apreendeu, no passado dia 12, 104 quilos de pescada subdesenvolvida, num valor estimado de 1.040 euros, na Nazaré. 27-05-2021 | JL A partir de uma “ação de fiscalização destinada ao controlo das regras de captura, desembarque e comercialização de pescado fresco”, a GNR, informou em comunicado, detetou nas infraestruturas do cais de descarga da Lota da Docapesca, um homem na posse de 104 quilos de pescada “sem que tivesse a medida mínima estipulada por lei para ser comercializada”.



O indivíduo foi punido com um auto de contraordenação, cuja coima que pode chegar ao valor máximo de 37.500 euros, indica um comunicado.



Após ter sido submetido à verificação higienossanitária, o pescado apreendido foi entregue a várias instituições de solidariedade social, informa a GNR. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com