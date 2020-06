Nazaré Reforço de alimentos à Loja Social da Junta de Freguesia da Nazaré Vários quilos de bens alimentares de primeira necessidade e produtos de higiene foram entregues, à Loja Social da Junta de Freguesia da Nazaré, pela Câmara Municipal. 28-05-2020 | JL Os produtos foram doados pela loja Continente da Nazaré à Autarquia, que os encaminhou para a Loja Social “no âmbito da articulação e concertação com os parceiros socais”, explicou a vereadora Regina Piedade.

A Loja Social da Nazaré é uma resposta social que tem por base princípios de solidariedade e responsabilidade social, e como objetivo suprimir as necessidades imediatas das famílias carenciadas, através da distribuição de bens, doados quer por particulares, quer por empresas.

“Desta forma, estaremos a contribuir para a melhoria das condições de vida das famílias em situação de maior vulnerabilidade e, consequentemente, para atenuar os efeitos da pobreza e exclusão social”, refere a Loja.

Atualmente, o projeto dá resposta a mais de uma centena de famílias.

