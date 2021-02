Economia Marco Galinha eleito presidente do Conselho de Administração da Global Media Group. O empresário alcobacense e acionista da Global Media Group (GMG), dona do Jornal de Notícias (JN), Diário de Notícias (DN), TSF, entre outros títulos, foi eleito presidente do Conselho de Administração da Global Media Group, em assembleia geral extraordinária, que escolheu igualmente, no passado dia 17, o conselho de administração do grupo e os corpos sociais para o quadriénio 2021/2024. 25-02-2021 | PA Marco Galinha entrou no grupo de comunicação social em setembro do ano passado. O empresário é, também, presidente executivo e presidente do Conselho de Administração do grupo Bel, que fundou em 2001 em Alcobaça.



Exerceu cargos no Conselho Económico Social (CES) como conselheiro e foi vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).

