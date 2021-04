Economia Compal lança no mercado o novo sabor Maçã de Alcobaça A Compal Origens lançou o novo sabor Maçã de Alcobaça, que será apoiado por uma campanha de comunicação que tem início com um filme sobre as curiosidades da Maçã de Alcobaça, com a assinatura “É uma maçã única. Não é uma única maçã”, aludindo ao facto de haver nove variedades desta fruta. 22-04-2021 | Paulo Alexandre A história é protagonizada por um dos muitos produtores de Maçã de Alcobaça e, em simultâneo, a marca lança um segundo filme que convida os consumidores a submeterem candidaturas à formação da Academia do Centro de Frutologia Compal, que irá atribuir cem mil euros em bolsas de apoio à produção.



Alcobaça é uma cidade conhecida pelos doces conventuais, pelos monumentos da Ordem de Cister e pela fruta, como a Maçã de Alcobaça. Num ano em que Compal Origens e o Centro de Frutologia Compal querem reforçar o seu apoio às regiões portuguesas, à economia e ao setor frutícola, esta é uma das terras em destaque.



A Maçã de Alcobaça é a maçã mais conhecida em Portugal, com diferentes variedades e cores, sendo a sua qualidade explicada pela localização, pelo excelente clima, drenagem dos campos, polinização e qualidade da água. A Maçã de Alcobaça é produzida segundo uma estratégia de Proteção/Produção Integrada. É um processo de produção racional e controlado, que permite melhorar a qualidade, proporciona segurança alimentar e contribui para o equilíbrio do meio ambiente.



São 9 as variedades desta maçã com designação de IGP - Indicação Geográfica Protegida.



A criatividade desta campanha é da VMLY&R, a consultoria de produção da Film Brokers, a produção da Major West e o planeamento de meios da Initiative. A nova campanha multimeios arrancou no passado dia 14 de abril e estará presente em TV (canais generalistas e cabo), em digital, outdoor, ponto de venda e imprensa.

