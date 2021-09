Educação Alunos de Famalicão começaram ano letivo no novo Centro Escolar Os alunos que frequentam o pré-escolar e o 1º Ciclo do ensino básico de Famalicão começaram o ano letivo 2021-2022 em novas instalações. 21-09-2021 | JL O Centro Escolar de Famalicão, com quatro salas de 1º ciclo, duas de pré-escolar e refeitório, substitui as antigas escolas primárias (EB1 Famalicão - 2 salas; EB1 Raposos - 1 sala; EB1 Quinta Nova - 1 sala e Jardim de infância de Famalicão - 2 salas), e completa a rede composta por três centros escolares, previstos na Carta Educativa do concelho (Nazaré, Valado dos Frades e Famalicão).



No total, 1.472 alunos regressaram às aulas da rede de ensino público do concelho da Nazaré no período estabelecido pelo Ministério da Educação, assim distribuídos por nível de ensino: 230 no pré-escolar; 496 no 1º ciclo do Ensino Básico; e 241 no 2º Ciclo. Os 343 alunos inscritos no 3º ciclo e os 162 do Ensino Secundário começaram as aulas na sexta-feira, 17 de setembro



O novo ano letivo fica, ainda, marcado pela entrada em funcionamento de duas novas salas na Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio, compostas por estruturas modelares, uma solução provisória até que sejam construídas seis salas pela tutela.

Agradecemos desde já a sua colaboração

