Nazaré Nazareno Adriano Maranhão está livre do coronavírus Adriano Maranhão, o primeiro português declarado infetado com o novo coronavírus, recebeu alta hospitalar no Japão, no passado domingo, depois dos resultados daa análises terem dado negativo para a atividade do vírus. 06-03-2020 | JL “Após as duas análises às narinas e saliva, ficou comprovado que não é portador, nem está contagioso, nem sequer tem a doença dentro do sistema dele", afirmou em declarações à Lusa, a mulher de Adriano Maranhão, canalizador no Diamond Princess que já teve um exame positivo de infeção pelo novo coronavírus.

Emmanuelle explicou como é que o marido, hospitalizado no Japão com confirmação de infeção, teve um resultado positivo e agora dois negativos: "Fez umas únicas análises, logo no início, com uma zaragatoa, que deu positivo ainda no navio. Depois foi transportado, ficou toda a semana em quarentena, monotorizado e a cumprir os procedimentos, mas sobre esse quadro clínico foram também feitas mais duas análises, com um período de 48 horas entre elas, razão porque só soubemos este domingo".

De acordo com a mulher de Adriano Maranhão, as análises com 48 horas de diferença tiveram em vista resultados "mais fiáveis" e "dar tempo para ver se dentro do corpo alguma coisa se manifestava".

Emmanuelle aguarda, agora, o regresso do marido: "Ao fim deste tempo todo, ele não tem nada neste momento e teve os dois exames negativos. Já tem na mão o certificado de alta médica, por estar saudável. Agora para regressar vai ser outro procedimento".

Emmanuelle explicou ainda que deverá ser a empresa para a qual o português trabalha a "tratar do regresso dele de forma mais oficial, levá-lo para um hotel".

"Tem de ter os papéis para desembarque e depois voltará num voo", afirmou, considerando ter recebido "a melhor notícia" que a acordou logo cedo de manhã.

Em declarações ao Região de Leiria, Adriano Maranhão agradeceu o apoio que lhe chegou da sua terra.

“Aos meus amigos um grande obrigado do coração. Foram os grandes heróis desta luta, porque foram eles que me deram força com as suas mensagens de apoio, porque é nestes momentos que me orgulho de ser português. Nós somos uma família e nunca abandonamos a família”, adiantando que quando regressar faz “todos os agradecimentos às autoridades portuguesas”.

Sobre o empenho da família, o nazareno disse que a esposa “é a mulher mais incrível que algum dia eu poderia encontrar. Nem sei o que dizer, porque o que fez por mim, pela nossa família, foi incrível. Eu direi mesmo que já não se encontram mulheres assim. É-me difícil descrever o que ela é, de tão importante para mim, porque foi quem conseguiu mobilizar esta onda humana que se espalhou pelo Mundo, não foi só a nível nacional”.

Adriano Maranhão agradeceu ainda o empenho do Presidente da Câmara da Nazaré.

“Não poderia nunca esquecer o meu presidente da câmara da Nazaré, o senhor Walter Chicharro – é uma das pessoas mais incríveis que conheci até hoje, e também nunca deixou que eu caísse”.

Adriano Maranhão regressa esta semana.

No passado dia 25, Adriano Maranhão foi transferido para um hospital na cidade de Okazaki, na província de Aichi.

Um dia antes, na segunda-feira, a diretora-geral da Saúde disse que o português, canalizador no navio de cruzeiros atracado no porto japonês de Yokohama, seria enviado nessa madrugada para um hospital de referência local.

O canalizador não tinha inicialmente sintomas, mas o exame revelou-se positivo.

Os outros dois homens da região tripulantes do navio de cruzeiros Diamond Princess, Daniel Silvério Mateus, de 54 anos residente Alcobaça, e Hélder Vigia, de 49 anos da Nazaré, deram resultado negativo à presença de Coronavírus.

